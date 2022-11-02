Набравшая вес блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье в ванной

Блогер и телеведущая Ида Галич порадовала поклонников в соцсетях новым фото. Худеющая звезда опубликовала снимок в нижнем белье в ванной, на котором отчетливо виден лишний вес девушки.

Как призналась ведущая, она вновь села на диету для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Несколько недель назад Ида была еще полнее, но она продемонстрировала своим поклонникам силу воли, позволившую похудеть на 2 килограмма. Блогерша отметила, что употребляет сахар не более одного раза в неделю.

"Новости с полей. Вновь вернулась к употреблению сахара, но только раз в неделю. Без спорта и на сахаре меня подраздуло", — написала Галич.



Ранее звезда отмечала, что она перестала пользоваться фильтрами для фото и видео. Девушка почувствовала свободу после того, как привыкла к естественной внешности.