Названы лучшие сериалы ноября 2022 года, которые обязательно нужно посмотреть

Составлен список сериалов ноября 2022 года, которые обязательно стоит посмотреть. Итак, в первой половине ноября текущего года план по детективным, криминальным и шпионским телепроектам точно будет выполнен. "Призвание", "Шпион среди друзей", "Король Талсы" не оставят равнодушными никого благодаря актерскому составу и именам создателей.

Любители мистики будут в восторге от триллера "Пансион" и детектива "Сны". Это отечественные ленты с многими элементами сверхъестественного.

Всем тем, кто неравнодушен к историческим драмам в декорациях восемнадцатого века можно порекомендовать оценить новые "Опасные связи".

Несгибаемая Эмили Блант наконец-то пошумит в вестерне "Англичанка". Узнать поближе жителей Зверополиса зрителям можно в сериале "Зверополис+".

В ноябре 2022 года также возвращаются два клана со скелетами в шкафу. Речь идет о королевском фильме ("Корона") и ("Йеллоустоун") из Монтаны.