Певица Вера Брежнева решила вернуть старый псевдоним для концертов в Латвии

Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая долгое время работала в России, решила сменить свой сценический псевдоним на Vera. Певица, не успев сообщить о начале записи композиций исключительно на родном языке, снова взялась за старое.

Как сегодня стало известно, афиши с концертами белокурой артистки со старым сценическим именем были замечены поклонниками накануне в Риге. Об этом написал бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков в Телеграм-канале. Политик резко и бескомпромиссно прокомментировал метаморфозы вокалистки из Украины.

"Она ведь пообещала после моего поста, что её будут теперь звать не «Брежнева», а VERA. Выступать она якобы будет исключительно на родном языке. Но опять соврала! Галушка-Киперман теперь снова Брежнева. Она готовится петь свои старые хиты, причем на русском языке...", — возмутился Худяков в личном блоге.