Писатель Олег Рой отказался работать с покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова попрощалась с Россией. Актриса переехала в Латвию, где играет в рижском театре. Артистка продолжает нелестно высказываться о родине.

Олег Рой не собирается критиковать 47-летнюю звезду за ее позицию. Однако работать с ней писатель категорически не будет.

«На сегодняшний день я бы точно отказался. Забрал бы свой роман и сказал: „ни в коем случае!“. Если говорить о картинах, снятых до этих событий, либо о спектаклях с ее участием, которые транслируют по „Культуре“. Это отменять нельзя», — сказал Рой.