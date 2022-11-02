Писатель Олег Рой отказался работать с покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой

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Писатель Олег Рой отказался работать с покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой
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Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова попрощалась с Россией. Актриса переехала в Латвию, где играет в рижском театре. Артистка продолжает нелестно высказываться о родине.

Олег Рой не собирается критиковать 47-летнюю звезду за ее позицию. Однако работать с ней писатель категорически не будет.

«На сегодняшний день я бы точно отказался. Забрал бы свой роман и сказал: „ни в коем случае!“. Если говорить о картинах, снятых до этих событий, либо о спектаклях с ее участием, которые транслируют по „Культуре“. Это отменять нельзя», — сказал Рой.

 

При этом писатель считает, что труды артистки не нужно забывать. Он говорит, что в свое время она сделала много для кино и театра.

«Фильм, где актеры произносили реплики по сценарию, отменять нельзя. Действительно, актеры первого, второго плана, продюсеры, режиссеры, монтажеры, сценаристы, композиторы, осветители — эта большая съемочная команда, и они не виноваты в том, что человек взял и сделал по-другому. Мы не отменяем «Служебный роман», хотя актеры, которые снимались там, критиковали русский мир, - добавил Олег.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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