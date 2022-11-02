Продюсер Дзюник заявил, что в райдер Киркорова входит только одна бутылка Кока-колы

Продюсер и музыкальный критик Леонид Дзюник решил прокомментировать необычные райдеры российских артистов. Своим мнением эксперт поделился во время беседы в Telegram-канале «Звездач».

Как говорит Дзюник, если артист сам по себе талантливый и знает себе цену, то он никогда и нигде не будет «выпендриваться» своими необычными запросами. Продюсер привел в пример Филиппа Киркорова, который просит одну лишь бутылку газировки.

«Киркоров —это суперзвезда с великолепными шоу. Ему никакой райдер выпячивать не надо! Бутылка Кока-колы на прикроватной тумбочке —и все, работать!» — говорит Леонид.

Также Дзюник признался, что вместе с Иваном Шаповаловым он придумал райдер для популярной группы t.A.T.u. В него вошли «куриные котлеты с гречкой» для Юли Волковой и «картошка с котлетой» для Лены Катиной. Что касается группы Smash!!, то она просила два люксовых, но отдельных номера, заключил он.