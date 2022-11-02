Психолог Степанова сообщила, что Ксения Собчак не сможет жить за рубежом и вскоре вернется домой

Звездный психолог Вероника Степанова решила поделится своим мнением касательно ситуации с Ксенией Собчак. Сейчас, когда звездная блондинка находится в трудном положении, она решила не добивать журналистку, а посочувствовать. Как считает специалист, телезвезда нигде не сможет жить, помимо России.

Вероника разбирает психологические портреты российских знаменитостей. Порой разборы 44-летней женщины выглядят экспрессивно. Случай с Собчак не обошел стороной Степанову, так как в минувшем году скандальная журналистка брала у брюнетки интервью и оно проходило крайне напряженно.

«Собчак — это женщина, для которой за границей жить— смерти подобно. Она встроена в социум, она строила 10 лет лет свой дом, у нее тут супруг любимый, он работает руководителем театра», — говорит Вероника.

Также психолог подчеркнула, что телеведущая обязательно вернется на родину, причем в скором времени. Ведь р РФ остались ее муж и мать. Хотя где находится наследник блондинки, пока точно неизвестно.