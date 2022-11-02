Психолог Степанова сообщила, что Ксения Собчак не сможет жить за рубежом и вскоре вернется домой

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть
В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости». По информации
О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС
1. У Муслима Магомаева были азербайджанские, татарские, русские, а также адыгейские корни, но сам артист отвечал, что "Азербайджан — это его отец, а
Владимир Киселев, участник советского и российского рок-коллектива "Земляне", стал очередным гостем программы "Ч.Т.Д." с Маргаритой Симоньян. В эфире
Несколько месяцев назад актриса Кристина Асмус удивила поклонников, рассказав о постельной сцене с Данилой Козловским. Артистка признавалась, что
С 1 ноября начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2022 года. Призыву на срочную службу подлежат мужчины от 18 до 27 лет, состоящие
В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование
Согласно заявлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на Северную столицу возлагаются дополнительные «расходные обязательства» в рамках
На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Харькове после ракетного обстрела продолжается мощный пожар. Как сообщило издание RusVesna в
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