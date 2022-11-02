Регина Тодоренко пожаловалась на депрессию из-за участия в шоу «Ледниковый период»

Телеведущая, певица и звездная мама Регина Тодоренко в настоящее время принимает участие в популярном телевизионном шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Параллельно артистка активно работает над другими проектами. Иногда из-за усталости и недосыпов у звезды возникают проблемы со здоровьем и настроением, о которых она всегда честно рассказывает фанатам.

Регина делится своими достижениями, позитивными моментами из жизни и негативным опытом с поклонниками. Несмотря на дикую усталость, ведущая продолжает работать. Всю себя она отдает проектам.

«И тогда приходит выгорание, случаются депрессии, стрессы, срывы. Да, бывает даже порой, что совершенно не жалеешь себя ради целей, мечты и ради семьи», — написала исполнительница.

При этом 32-летняя Тодоренко умудряется уделять время своей любимой семье — супругу Владу Топалову и двум маленьким сыновьям. Мише исполнилось 3 года, а Мира она родила в июле. Иногда младшего ребенка можно увидеть на съемках с его звездной мамой.