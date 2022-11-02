РИА Новости: Чем сейчас занимаются актеры культового американского комедийного ситкома 90-х «Друзья»

Культовый американский комедийный ситком «Друзья» стал лучшим сериалом 90-х годов. Но чем сейчас занимаются популярные актеры из фильма, попытались выяснить РИА Новости.

Персонаж Дженнифер Энистон стал самым популярным. Актриса является одной из самых востребованных артисток в Голливуде. Она продолжает сниматься в популярных картинах у именитых режиссеров и с наилучшими коллегами.

Дэвид Швиммер, который исполнил роль Росса, продолжил актерскую карьеру, но в театре, а также совмещает ее с режиссерской работой на ТВ. Но впечатляющих успехов достичь ему так и не удалось.

Мэтт Леблан долго не мог отпустить свою роль Джо. Он даже спродюсировал и снялся в сериале «Джоуи», где сыграл того же персонажа. Но новый спин-офф «Друзей» не порадовал публику, поэтому проект был закрыт. Сейчас Мэтт появляется в небольших сериалах.

Мэттью Перри (Чендлер) продолжает играть в кино и телесериалах. Наиболее громко он отметился в кинофильме «Девять ярдов» с другом Брюсом Уиллисом.

Лизу Кудроу, более известную как Фиби, время от времени можно встретить в разных проектах.

Кортни Кокс еще до прихода в «Друзья» была настоящей звездой. Актриса успешно продолжает актерскую деятельность на ТВ и в кино.