Рэпер Баста осудил Ларису Долину и Виктора Дробыша, оскорбивших Валю Карна.val

Давний скандал, который произошел во время телешоу «Музыкалити» между артисткой Ларисой Долиной и молодой певицей Валей Карна.val, до сих пор обсуждают представители российского шоу-бизнеса. Так, решил прокомментировать случившееся рэпер Баста.

Напомним, что Карнавал пришла на передачу Басты «Вопрос ребром», где рассказала, что слова Ларисы Долиной ее задели. Более того, Валя после этого длительное время переживала, она подверглась хейту и у нее понизилась самооценка. Рэп-исполнитель решил поддержать молодую артистку.

Баста заявил, что Долина обезличила себя, опустившись до оскорблений и унижений.

«Я встречался с Ларисой Долиной, Виктором Дробышем. Это, скажу вам, не найс», – сказал рэпер.

Он встал на сторону Карна.val, когда ее раскритиковал Дробыш за внешний образ. Певец полагает, что взрослым музыкантам нужно поддержать молодое поколение, а не осуждать и критиковать.