Сбежавшая из России во Францию певица Земфира выступила в Париже

Европейский тур Земфиры Рамазановой —это первые большие гастроли исполнительницы после ее февральских концертов в Москве. Певица выступила в десяти городах, остался лишь Лондон. Все 5 тысяч билетов на концерт в Royal Albert Hall уже проданы.

Парижский концерт российской артистки прошел в кабаре Elysee Montmartre. За, который открылся в далеком 1807 году, рассчитан на 1300 зрителей.

В программе Земфиры звучали песни, за которые ее когда-то полюбили и которые поминают и ругают до сих пор. Для сегодняшнего тура рокерша отрепетировала много лет не звучавшие песни «Маечки», «Синоптика», «Румбу», а закрывавшая концерт песня «Ариведерчи» прозвучала в близкой версии к оригиналу 1998 года.

При этом в концертную программу не вошел хит «Мясо», который является резкой реакцией на февральские события. Трек звучит прямолинейно и болезненно, а его «живое» исполнение могло привести к нервному срыву у многих.

Стоит также добавить, что в этот раз украинским зрителям не было на что обижаться. Ранее украинцы критиковали Земфиру за то, что во время выступления на Кипре она не развернула флаг, брошенный на сцену, а унесла его за кулисы. Позже певица попросила «ничего не кидать ей». Но в Париже эстрадная звезда подняла желтый и голубой воздушные шарики над головой, прилетевшие от поклонников из зала.

[video= ]