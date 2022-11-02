Солистка популярной группы «Тату» Лена Катина ждёт ребёнка от миллионера Дмитрия Спиридонова

Экс-солистка популярной группы t.A.T.u. Лена Катина вновь беременна. Артистка планирует рожать в одной из клиник Москвы, скорее всего в родильном роме при ММА им. Сеченова. Предполагаемая дата родов - июль.

Для рыжеволосой исполнительницы малыш станет уже вторым ребенком. У Лены есть 7-летний сын Александр, которого она родила от рок-музыканта Сашо Кузмановича. В настоящее время счастливая певица замужем за бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, который отважно сражается с онкологическим заболеванием.

Ранее 38-летняя артистка сообщила СМИ, что она хочет родить дочь. Катина планирует подобрать для малышки красивое и редкое русское имя. Спиридонов в свою очередь отметил, что хочет сына.

Стоит добавить, что пока экс-татушка свое интересное положение не комментирует. Об этом журналистам стало известно от инсайдеров. Хотя ранее поклонники подозревали Лену в беременности, акцентировав внимание на округлившийся живот известной вокалистки.