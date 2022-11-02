Александр Масляков вернется в качестве ведущего шоу КВН в ноябре 2022 года

С начала текущего года поклонники КВН наблюдают тенденцию постоянной смены телеведущих. Бессменный ведущий шоу Александр Масляков не появляется на играх. Его стали заменять другими артистами. А сегодня стало известно, вернется ли он в юмористическую телеигру.

В ноябре всех фанатов программы ждет ¼ финала Высшей лиги. При этом теперь КВН будет выходить в субботу, а не пятницу. Продюсеры шоу решили продолжить эксперименты с ведущими, поэтому шоу будут вести различные артисты.

Масляков займет на сцене свое место. Он появится возле тумбы ведущего во второй игре и 17 ноября, то есть во втором полуфинале.

Александра Васильевича также назначил ведущим на финале Высшей лиги. Первый полуфинал состоится 10 ноября и проведет его Валдис Пельш.

А еще раскрыты имена ведущих первых игр Высшей лиги. Так, 5 ноября вести выпуск будет Михаил Галустян, а Вадим Галыгин его сменит на третьей игре.

В сообществе КВН рассказали, что считают такое решение самым правильным.