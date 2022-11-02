В Сети осуждают новую работу 73-летней Аллы Пугачевой

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В Сети осуждают новую работу 73-летней Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Покинув Российскую Федерацию, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева быстро познала ощущение финансовой нестабильности в жизни.

Если раньше супруг Примадонны, шоумен и пародист Максим Галкин* (признан иноагентов на территории РФ) зарабатывал баснословные деньги на телевидении, рекламе и частных мероприятиях, то сегодня доход звездной семьи уменьшился в несколько раз. Он состоит только из выручки от гастролей комика.

Недавно Максим Галкин* выложил в Сети видеоролик с приглашением на гастроли по Германии и Австрии. Кадры были сняты лично Пугачевой. Чтобы поймать хороший свет, а также найти подходящий кадр 73-летняя была вынуждена медленно пятиться назад по израильским улицам.

Так что теперь Примадонна российской эстрады работает на своего супруга, помогая ему зарабатывать деньги на содержание семьи.

«Как вы до этого докатилась?» —пишут пораженные поклонники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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