33-летняя Татьяна Брухунова пожаловалась на проблемы со здоровьем

33-летняя Татьяна Брухунова сейчас в браке с Евгением Петросяном. Пара, которая более трех лет вместе, воспитывает совместного 2-летнего сына Вагана.

Молодая супруга юмориста очень трепетно и ответственно относится к своему здоровью и здоровью семьи. Она следит за правильным образом жизни сына и супруга. Вчера Татьяна пожаловалась на некоторые проблемы со здоровьем. Брухунова рассказала, что измерила себе давление, а специальный прибор показал завышенные цифры — 127 на 99 мм ртутного столбика. Помимо того, у Брухановой учащенный пульс — 106 ударов за минуту.

«Привет, ноябрь! Не скучала», —написала она под опубликованным снимком.

Также не так давно молодая мама призналась, что прошла через определенные сложности в вопросе материнства. Но возлюбленная Петросяна не сдалась, в результате сейчас у нее все благополучно в плане здоровья.