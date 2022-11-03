Президент Турции Эрдоган фактически призвал Россию вернуть Украине Крым и Донбасс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Он общался 2 ноября с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем сообщили в канцелярии Эрдогана, передает МК. При этом отмечается, что Эрдоган заявил о праве Украины восстановить свою территориальную целостность. Он также отметил, что российские войска должны покинуть Крым и Донбасс.

«Президент Эрдоган заявил, что необходимо активизировать дипломатические усилия для прекращения конфликта справедливым решением на основе взаимопонимания, которое приведет к полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины», — отметили в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган снова продемонстрировал, что Анкара не признает решение РФ о присоединении Крыма, а также тех территорий, которые она заняла в ходе «военной спецоперации» против Украины. Но турецкий лидер готов снова организовать переговоры Киева и Москвы.