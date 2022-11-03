Илон Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter

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Илон Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter
В Мире
Фото из открытых источников

Илон Маск собирается распустить около 4 тысяч сотрудников штата Twitter ради снижения затрат.

Сообщить об этом пока еще его подчиненным, как стало известно из анонимных источников, известный миллиардер планирует в конце рабочей недели. Также Маск собирается изменить устоявшуюся политику компании, позволявшую ее сотрудникам подрабатывать в других местах помимо самого офиса Twitter.

Помогает новому директору в разработке изменений корпоративной политики и сокращении штата группа консультантов. Илон Маск решительно настроен на серьезные перемены относительно своей недавней покупки, обошедшейся ему в 44 миллиарда долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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