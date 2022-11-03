Спрос на туры в Таиланд резко вырос

С 30 октября Аэрофлот возобновил прямые авиаперелета на Пхукет. По информации туроператоров, стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" "туда-обратно" стартует от 67000 рублей на человека. Стоимость туров - начинается от 78000 рублей на человека, при этом, в новогодние каникулы цена больше на 30%. По заявлению Ирины Тюриной, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии, стоило прямым рейсам в Таиланд снова открыться, как спрос на туристические туры стремительно пошел вверх. Конечно немаловажным фактом является и то, что стартовал большой сезон.

"Возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" на Пхукет 30 октября привело к заметному увеличению турпотока в Таиланд. По данным иммиграционной службы международного аэропорта Пхукета, 1 ноября на остров прибыло свыше полутора тысяч россиян. Это самое большое количество иностранных прибытий в этот день.", - рассказала Ирина Тюрина.