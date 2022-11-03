Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»

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Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»
В Мире
Фото из открытых источников

Популярная на весь мир шведская эко-активистка Грета Тунберг агитирует людей свергнуть капиталистическую систему, а также предъявляет капитализму многочисленные обвинения.

В своей радикальной речи Грета призвала усилить давление на причастных к капитализму политиков. По ее мнению, вернуться к нормальной жизни уже не получится. Доверять порожденной капиталистической системой элите нельзя. Мировой климатический кризис активистка также приписывает капитализму.

«Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам», – сказала Тунберг.

Ранее Тунберг протестовала против вступления Швеции в НАТО, что для нее довольно необычно, ведь в политику она до этого старалась не вмешиваться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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