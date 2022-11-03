Актер Алексей Чадов рассказал о падении с 43 метров во время съемок программы «Фактор страха» на Алтае

В Горном Алтае на берегу Катуни в настоящее время проходят съёмки телешоу СТС «Фактор страха». Ведущим проекта являтся актёр Алексей Чадов. Он поделился в социальных сетях снимками с экспедиции.

В конце октября начали снимать «Фактор страха». Выпуски программы покажут в новом сезоне на канале СТС. Пока популярный артист показывает подписчикам у себя в Телеграм-канале фото со съёмок на фоне живописной алтайской природы, промышленных предприятий и из павильонов.

«VIP-экскурсия на Алтай для всех желающих встретиться со своими страхами. Проводит ее Алексей Чадов. В передаче обещают падение с 40-метровой высоты, поедание мадагаскарских тараканов, не мене двух десятков других испытаний, причем одно страшнее другого».

По словам Чадова, ему самому пришлось принять участие в испытаниях, прыгнув с высоты 43 метров.

«Страха у меня не было, мне ближе стихии воды и земли, а не воздуха. Мне кажется, я своё уже отбоялся», – признался ведущий.

Добавим, в восемь выпусков шоу войду 24 испытания. Все они отличаются друг от друга, никогда не повторяются. Команды вступят в борьбу за денежный приз, по итогу программы он будет перечислен в благотворительный фонд.



