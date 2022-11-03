Адабашьян во время шоу вспомнил трагическую смерть своей 27-летней жены Марины Лебешевой

Постановщик, актер, кинодраматург Александр Адабашьян принял участие в передаче «Судьба человека с ведущим Борисом Корчевниковым». В программе артист рассказал, как тяжело умирала его первая супруга, 27-летняя Марина Лебешева.

Брак у Адабашьяна с Лебешевой продолжался три года. После этого молодая девушка скончалась от тяжелого заболевания. Когда жена Алескандра заболела, он принимал участие в съемках кинофильма режиссера Никиты Михалкова под названием «Раба любви». Врачи заверили актера, что болезнь эта не страшна и он может продолжать работать, не переживая за состояние любимой.

В день смерти Марины артист кино собирался навестить ее в больнице. Ему до сих пор невероятно тяжело вспоминать обстоятельства кончины любимой супруги:

«Умирала она очень тяжело и старашно. У нее слух отказал от этих лекарств, а потом пропало зрение», – вспоминает Адабашьян.

Только после смерти врачи диагностировали у женщины системную болезнь крови. До гибели считалось, что у нее сепсис.