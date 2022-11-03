Остудин считает, что смена псевдонима может плохо повлиять на карьеру украинки Веры Брежневой

Недавно украинская артистка Вера Брежнева выпустила новую композицию на родном языке и анонсировала сольный концерт в Риге. Теперь исполнительница планирует выступать под псевдонимом Vera.

Но вчера стало известно, что на литовских афишах все равно красуется ее предыдущий псевдоним Брежнева. Ведь настоящее имя вокалистки Вера Галушко-Киперман.

Алексей Остудин сообщил, что это дело рук организаторов, которые специально не публиковали афиши с новым сценическим именем для того, чтобы продать как можно больше билетов. Супруга Меладзе, дела которой с каждым днем ухудшаются, в итоге была вынуждена согласиться. Он считает, что артистка, как марионетка, находится в незавидном положении и вскоре ее ждет печальное творческое будущее.