Данилко назвал россиян глухими после критики его песни Dancing Lasha Tumbai

В беседе с журналисткой Катериной Гордеевой* на YouTube-канале певец Андрей Данилко из Украины (Верка Сердючка) обвинил граждан РФ в глухоте из-за его композиции «Dancing Lasha Tumbai».

Во время международного песенного конкурса «Евровидение-2007» Сердючка исполнила на сцене свой хит, но российская аудитория услышала, что Верка поет не «Lasha Tumbai», а «Russia, goodbye».

Данилко этот факт объяснил глухотой россиян. Певец добавил, что до конкурса песню одобрил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. После начала СВО на Украине артист официально изменил название строчки на «Russia, goodbye».

Также напомним, что недавно Данилко попал в очередной скандал. Исполнитель спел русскоязычную песню на свадьбе во Львове, за что ему грозит наказание в виде штрафа.

* - признана иноагентом в России.