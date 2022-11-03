Народный артист РФ Киркоров раскритиковал Викторию Боню: «Она полный ноль»

Конфликт поп-короля Филиппа Киркорова и узбекской певицы Наргиз Закировой разделил представителей шоу-бизнеса на два лагеря. Одни звезды приняли сторону исполнителя, другие артисты — поддержали эпатажную вокалистку.

Экс-ведущая «Дома-2» Виктория Боня решила высказаться на этот счет. Телезвезда набросилась на Киркорова с резкой критикой, защитив Наргиз. Она назвала поступок певца недостойным настоящего мужчины. Боня уверена, что он не должен срываться, особенно во время концерта, на котором были дети и женщины.

«Какой же это отвратительный поступок. Назвать уродиной женщину, когда в зале женщины и дети. В США общество бы не простило подобное. Настоящий мужчина не позволит себе такого никогда. Ничего мужского у него не осталось», — написала Вика.

Но Филипп Бедросович, по всей видимости, поймал волну, не смог смолчать после нападения коллеги. Народный артист РФ пришел оставил гневное послание блогерше, оттаскав на матах ее.

«Еще одно *** возомнило кем-то себя и к своему нулю решило приставить единицу, стать десяткой! Ну как можно о себе напомнить, бездарной? Господи, сколько их упало в бездну, для меня ничего нового», — негодует Киркоров.