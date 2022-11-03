Филипп Киркоров столкнулся с волной негатива от публики после череды скандалов

Концерт Филиппа Бедросовича Киркорова в Ташкенте закончился скандалом. Певец решил прямо со сцены облить грязью уроженку страны, певицу Наргиз Закирову.

Артист после хейта встретил ответную реакцию. Поп-король, наверняка, рассчитывал на сочувствие, когда негативно говорил о своей коллеге по цеху. Но во время неожиданной речи Киркорова в зале была гробовая тишина. Когда исполнитель прошелся по внешности Закировой, из зрительного зала раздался громкий свист. Недовольство присутсвующих зрителей поддержали комментаторы в социальных сетях. Люди были возмущены неподобающим поведением Народного артиста РФ:

«Это уж совсем некрасиво с его стороны... Филипп в последнее время в хамство пустился»,

«Опасно, будучи в Узбекистане, высказываться негативно об узбекской певице, это рискованно»,

«По внешности проходиться — не очень красиво»,

«Киркоров нервничает, он же ответил ей в Сети, а это лишнее».

Отметим, что поп-король за последний месяц успел успел поконфликтовать с тремя женщинами. Сперва под гнев певца попала журналистка, он послал ее матом в ответ на вопрос о краже меню в ресторанах. Следующей жертвой стала Наргиз. Виктория Боня такой поступок Киркорова назвала непростительным. В ответ звезда обматерил телеведущую, назвав ее бездарным ничтожеством, которое провалилось в пропасть, как и остальные похожие на нее знаменитости.