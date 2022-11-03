Эмигрировавший из РФ актер Алексей Панин получил паспорт гражданина США

Скандально известный актер театра и кино Алексей Панин похвастался своей визой в США. От избытка чувств, артист, эмигрировавший из РФ, признался в любви к жизни.

Как отметил актер, это событие сделало его весьма свободным человеком, который может говорить что угодно и куда угодно передвигаться.

«Ура!!! Да здравствует Америка! Как классно себя чувствовать свободным человеком!» — написал Алексей в Телеграме.