Комик Гарик «Бульдог» Харламов объявил об уходе из Comedy Club

Резидент Comedy Club, всеми любимый комик Гарик «Бульдог» Харламов подтвердил информацию о том, что больше не будет вместе с Павлом Волей вести популярное юмористическое шоу. Напомним, сегодня в СМИ появилась новость, что он покинул Comedy Club.

Также сообщалось, что Харламова заменит другой резидент. Речь идет об Андрее Бебуришвили. Уже в очередном выпуске проекта Воля представит его зрителям в качестве нового соведущего.

«Ну все, ребята, было прекрасно провести с Пашкой все эти годы , но пора дорогу молодым уступать! Бебур, в добрый путь! Я буду наконец-то спать»,

- написал комик в социальной сети.

Под публикацией Гарика собралось огромное количество комментариев. Большинство поклонников говорят, что «Бульдога» никем заменить нельзя, так как с Волей у них потрясающий тандем.

Напомним, Харламов является одним из главных резидентов Comedy Club. На заре программы его миниатюры вместе с Тимуром Батрутдиновым у зрителей пользовались огромным успехом.