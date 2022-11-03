Мария Шарапова рассказала, как даже не могла двигаться из-за сильной боли после родов

1 июля этого года знаменитая теннисистка Мария Шарапова впервые стала мамой. Жизнь экс-спортсменки после появления на свет первенца кардинально изменилась. Теперь все подчинено только желаниям любимого сына.

35-летняя Анна осчастливила давнего бойфренда, бизнесмена Александра Гилкса. Пара не скрывала, что для них это самый радостный момент. При этом влюбленные даже не подозревали, с какими трудностями столкнутся после появления на свет нового, маленького члена семьи.

Каждый день Шарапова наблюдает, как растет ее ребенок. Спортсменка с удовольствием проводит все свободное время с сынишкой. Правда, дались сами роды ей весьма тяжело. После родов девушка несколько недель не могла даже двигаться из-за сильной боли. Только сейчас молодая мама пришла в себя.

Мне кажется, что я никогда в жизни раньше не чувствовала себя столь слабой, как на следующий день после родов. Мне даже простые движения казались большим прогрессом, - призналась звезда тенниса.