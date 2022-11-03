Марк Богатырев пожаловался, что супруга Татьяна Арнтгольц мало времени проводит с семьей

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Марк Богатырев пожаловался, что супруга Татьяна Арнтгольц мало времени проводит с семьей
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Фото из открытых источников

Марк Богатырев редко говорит о личном. Но на премьере комедийного сериала «Корни» он дал откровенное интервью изданию Стархит, в котором рассказал о семейной жизни и воспитании полуторагодовалого сына Данила.

Так, артист кино признался, что его супруга Татьяна Арнтгольц мало времени проводит с семьей. Актриса очень востребована в своей профессии, поэтому иногда надолго уезжает, чем вызывает недовольство мужа. При этом Богатырев говорит, что они всегда стараются найти взаимопонимание.

"Да, бывает такое, я с ней разговариваю об этом, когда она уезжает надолго, дней на 10. Говорю ей, Тань, я, конечно же все понимаю, ты артистка, это очень хорошо, но мы с тобой вместе должны время проводить. Запретить ей ничего не могу, она ведь взрослая и самостоятельная личность, впрочем, как она мне. Стараемся друг друга понимать, находиться в компромиссе. Я не деспот, по столу бить кулаком никогда не буду", - признался Марк.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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