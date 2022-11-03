Марк Богатырев пожаловался, что супруга Татьяна Арнтгольц мало времени проводит с семьей

Марк Богатырев редко говорит о личном. Но на премьере комедийного сериала «Корни» он дал откровенное интервью изданию Стархит, в котором рассказал о семейной жизни и воспитании полуторагодовалого сына Данила.

Так, артист кино признался, что его супруга Татьяна Арнтгольц мало времени проводит с семьей. Актриса очень востребована в своей профессии, поэтому иногда надолго уезжает, чем вызывает недовольство мужа. При этом Богатырев говорит, что они всегда стараются найти взаимопонимание.