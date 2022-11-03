«МК»: В смертельной болезни Бориса Моисеева обнаружили украинский след

5 ноября 2022 года исполняется 40 дней со дня смерти певца и балетмейстера Бориса Моисеева. Внезапный уход известного артиста пошатнул здоровье супруги его родного брата Людмилы Чеснулявичюте.

После кончины артиста Людмила оказалась в больнице. Ее чудом спасли. Выписавшись из клиники, женщина пообщалась с «МК». Она намекнула на украинский след в кончине Бориса Михайловича. На вопрос журналиста о том, жаловался ли Моисеев на здоровье, Людмила ответила:

С Борей мы были на постоянной связи. Помню, звонит он мне и говорит: «я начал работать в Украине. У меня будет здесь большой проект. Я вчера был в Киеве, отснялся, затем полетел в Израиль. Завтра уезжаю в Юрмалу, а затем уже в Москву!» Я была шокирована его графиком. Все же он немолодой мальчик. Говорю: «Боря, не слишком ли активно ты трудишься. Зачем согласился на съемки в Украине?» Я знаю, как он работает, выкладывается на 100 процентов, всего себя зрителям отдает. Он мне отвечает: «все хорошо, не беспокойся!». Я уверена, что сгубил его вот этот вот бешеный ритм жизни. Он не жалел здоровья.