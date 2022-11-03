На съёмках фильма «А зори здесь тихие» актрисы едва не повторили судьбу главных героинь

Военный фильм «А зори здесь тихие» вышел на экраны 50 лет назад. Драма о смелых зенитчицах не оставила равнодушным никого, а исполнительницы главных ролей превратились в известных актрис. Но еще много лет девушки с ужасом вспоминали съемки в Карелии, занявшие полгода.

Артистки мучились от комаров, изнуряющих тренировок. Актрисам даже приходилось носить очень тяжелые вещмешки. Но самое страшное, что некоторые из них едва не повторили трагическую судьбу героинь. Галя Четвертак, к примеру, погибала в кинокартине от выстрелов в спину. Для убедительности пиротехники работали над гимнастеркой Екатерины Марковой, они снабдили ее мини-бомбами. Однако заряд не рассчитали, поэтому на площадке раздался мощный взрыв. Актрисы упала, у нее сильно обгорела спина.

Елена Драпеко тоже пострадала. Она чуть не осталась в болоте, как и Лиза Бричкина (ее героиня). Режиссер хотел, чтобы на воде не оставалось пузырей. Поэтому Драпеко испытывала муки, сидя на самом дне водоема. Когда ей сказали вылезти, она не сумела поднять вверх голову. За руку актрису с трудом вытащили несколько работников съемочной группы.