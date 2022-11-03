Народный артист России Николай Басков рассказал Борису Корчевникову о смерти своего отца

Николай Басков появился в гостях у телеведущего Бориса Корчевникова. Артист снялся в шоу "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1". Золотой голос России дал пронзительное интервью, рассказав о самом сокровенном.

Программа посвящалась биографии натурального блондина и получилась очень эмоциональной. Во время беседы исполнитель расплакался прямо в эфире. А все из-за того, что в какой-то момент Басков начал говорить о пережитом горе. Николай не сдержал слез из-за смерти его родного отца. Певец признался, что не смирился с болью утраты, хотя прошло много времени.

Неожиданно исполнитель и вовсе утратил самообладание, он просто зарыдал. Когда Корчевников показала видео с отцом Николая, по его щекам начали градом течь слезы. Телеведущий даже принялся успокаивать звездного гостя, заявив, что его покойный родитель гордится сыном.

Добавим, что такая откровенность растрогала поклонников Баскова, отец которого умер от рака мозга в 2019 году в возрасте 67 лет.