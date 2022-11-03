Опубликовал список самых популярных запросов на PornHub на Хэллоуин

Видеохостинг для взрослых, порносайт PornHub опубликовал список популярных поисковых запросов во время Хэллоуина.

Первые три места достались словам «Учительница», «Хэллоуин» и «Доктор». Также в ТОП-10 попали «Служанка», «Медсестра», Лужанка», «Харли квинн», «Девушка-корова», «Черлидерши», «Монстр» и «Полиция».

Отдельно видеохостинг составил чарт персонажей для того, чтобы понять, какие костюмы на вечеринках пользуются огромной популярностью. Первые места заняли Мерлин монро, «Фокус-Покус», а также Женщина-Халк.

Примечательно, что помимо героинь поп-культуры и фильмов, интернет-пользователи PornHub в октябре 2022 года искали видеоролики с полицейскими, пиратами, клоунами, призраками, ковбоями, невестами. Из современных артисток выделили актрису Ким Кардашьян и Ану Де Армас.