Певец Филипп Киркоров не попал в ноты композиции «Цвет настроения синий» на концерте в Ташкенте

Филипп Киркоров после нападок на узбекскую певицу Наргиз Закирову не смог достойно выступить перед местными зрителями в Ташкенте. Шоу поп-короля за рубежом закончилось настоящим провалом.

Артист исполнил свою песню «Цвет настроения синий». Но вокал певца, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. Он не попадал в фонограмму, орал со сцены срывающимся голосом. Фанаты не поняли, была это задумкой или ошибкой. Вполне возможно, Филипп Бедросович сильно устал, поэтому оконфузился.

Кадры с выступления попали в Сеть. Позорящее видео с концерта в Ташкенте возмутило интернет-пользователей. В соцсетях «Мистера Евровидениет подняли на смех. Возмущенные фанаты гонят Киркорова со сцены.

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«Мартовские коты и то приятнее орут. В ноты тоже лучше попадают»,

«Уже нет ни голоса, ни слуха, чего позориться»,

«Лучше было в цирк сходить за эти деньги»,

«Пора ему заканчивать с певческой карьерой».