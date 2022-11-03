Певец Филипп Киркоров не попал в ноты композиции «Цвет настроения синий» на концерте в Ташкенте

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть
В Россию зимой может прийти новый гибридный респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом пишет издание РИА «Новости». По информации
О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС
Давний скандал, который произошел во время телешоу «Музыкалити» между артисткой Ларисой Долиной и молодой певицей Валей Карна.val, до сих пор
Комедийный актер Михаил Галустян пообщался с корреспондентом «Вокруг ТВ». Артист откровенно рассказал о проекте «Звезды в Африке», в котором он
84-летняя актриса театра и кино Лия Ахеджакова тайно уехала из России. А еще недавно артистка всех уверяла, что она не планирует покидать страну.
С 30 октября Аэрофлот возобновил прямые авиаперелета на Пхукет. По информации туроператоров, стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" "туда-обратно"
Жители Санкт-Петербурга продолжают «наслаждаться» результатами провальной транспортной реформы. Многие проблемы в сфере общественного транспорта не
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей планирует оказать посильную помощь медучреждениям Луганской Народной Республики
Несмотря на то, что Россия вышла из так называемой «зерновой сделки», зерно продолжают вывозить из украинских портов. Об этом пишут украинские СМИ,
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