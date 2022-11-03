Певица Ани Лорак уехала из России и выложила фотографию из Испании

Недавно украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) выпустила новый видеоклип после длительного творческого перерыва на русскоязычную композицию "Лабиринт".

Многие фанаты артистки обрадовались очередному хиту их любимицы. Также 44-летняя исполнительница посетила сольный концерт своего близкого друга Сергея Лазарева в Москве. После этого, оказалось, что певица покинула Россию. Позже Ани все же рассказала, куда уехала и зачем.

Лорак отправилась в Испанию. В доказательство этого она опубликовала в своей соцсети снимок с побережья.