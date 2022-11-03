Певица Глюкоза рассказала о съемках и выборе песен для телешоу «Аватар» на канале НТВ

9 октября 2022 года телезрители увидели финальный выпуск Шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Несмотря на то, что проект подошел к концу, он обрел многомиллионную армию поклонников.

Звездное жюри в каждом выпуске угадывало, какая звезда скрывалась за необычными аватарами, которые были сделаны при помощи компьютерной графики. В образе Алисы в стране чудес долго пряталась Глюкоза. Певица поделилась интересными фактами о шоу и показала поклонникам, как проходила запись на студии .

Артистка искусно обманула жюри, подобрав не типичные для себя песни. Кроме того, блондинка ввела судей в заблуждение не свойственным тембром голоса и регистром пения. Все они решили, что за маской Алисы скрывается Анита Цой, поэтому искренне удивились, узнав правду.

В соцсетях Наталья Чистякова-Ионова поделилась видеороликом со съёмок. Исполнительница призналась в незабываемых эмоциях. Также она рассказала о полной анонимности вследствие подписания договора о неразглашении подробностей Шоу «Аватар».