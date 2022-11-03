Певица Маша Шейх рассказала о распаде музыкальной группы #2Маши

Мария не хочет осуждать другую экс-участницу за ее первую пробную сольную работу. Но именно с того момента произошел раскол, подчеркнула она. На распад повлияла не только сольная композиция ее коллеги по сцене, а также скандальное интервью и другие события, резюмировала Шейх.