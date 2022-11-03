Певица Маша Шейх рассказала о распаде музыкальной группы #2Маши

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Певица Маша Шейх рассказала о распаде музыкальной группы #2Маши
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Фото из открытых источников

Экс-солистка музыкальной группы «2Маши» Мария Шейх рассказала правду, почему этот проект распался. По словам девушки, они постоянно конфликтовали с иной участницей популярного коллектива Марией Зайцевой.

В этом году дуэт «2Маши» прекратил деятельность. Хотя на самом деле ситуация с распадом коллектива длится много лет, говорит Шейх.

«Изначально разлад, когда пошла первая трещина, случился на карантине. Просто началось, пошло что-то не так. Помню, как начались сольные песни», — призналась артистка в шоу «Алена, блин!».

Участницы дуэта выпускали сольные песни, первой была именно Зайцева. Помимо того, солистки группы никогда не обсуждали, что нельзя, а что можно. Каждый занимался тем, чем считал нужным, добавила артистка.

Мария не хочет осуждать другую экс-участницу за ее первую пробную сольную работу. Но именно с того момента произошел раскол, подчеркнула она. На распад повлияла не только сольная композиция ее коллеги по сцене, а также скандальное интервью и другие события, резюмировала Шейх.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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