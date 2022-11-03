Певица Земфира выступила на концерте в Гааге в состоянии алкогольного опьянения

Певица Земфира (Земфира Рамазанова) 1 ноября 2022 года выступила со своим очередным сольным концертом в Гааге. На сцену исполнительница вышла не совсем в адекватном виде.

Судя по дикции артистки, она пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Видеоролик с отрывком выступления предоставил у себя в Телеграм-канале Михаил Шахназаров. Также фрагмент выступления появился на Ютуб.

В обращении рок-вокалистка подняла тему украинского конфликта, она осудила действия родины и ее властей.

Отметим, на днях в рамках европейского гастрольного тура Земфира дала концерт в Париже в легендарном кабаре Elysee Montmartre. Во время своего выступления эстрадная звезда подняла голубой и желтый воздушные шарики над головой, которые прилетели на сцену от поклонников из зала, тем самым в очередной раз поддержав украинцев.