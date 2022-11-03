Продюсер Пригожин высказался о популярности певца SHAMAN

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в очередном интервью прокомментировал успех певца-патриота SHAMAN (он же Ярослав Дронов). Как известно, исполнитель относительно недавно обрел небывалую популярность.

Напомним, 30-летний артист из Новомосковска долгое время был неизвестен публике. Певец посещал разные песенные конкурсы, занимал призовые места, талант парня отмечали знаменитые персоны, но успех не приходил. Но в один момент артист проснулся знаменитым. По мнению Иосифа Пригожина, подобное стечение обстоятельств сильно настораживает. Как считает продюсер, кто-то помог звезде протолкнуться на главную повестку дня.

"Если звезда зажигается, это значит, что кому-то это нужно. Он долго пробивался, поэтому заслужил на сцену. Но звезда зажглась неспроста. Он вовремя попал. Никогда в жизни не поверю, что сам, без чьей-либо поддержки добился всего. Обязательно руку да подали. Где он не был только! На "Голосе" даже был. Вопрос в том, что попал в струю. Я знаю кажется того, кто ему руку протянул", — признался супург Валерии.