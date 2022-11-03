Исполнитель Родион Газманов рассказал о собственной мобилизации

Родион Газманов пообщался со своими поклонниками и рассказал о новом хите, который появился случайно. Певец рассказал про свою внутреннюю мобилизацию, именно с ее помощью и был написан трек.

"Песня "Столица" родилась тогда, когда артиста перед концертом на одной из московских площадок попросили спеть композицию отца про Москву". Однако звездный наследник отказался, мол, в их семье не принято отнимать у старших хлеб. Тогда певец получил предложение написать собственную композицию.

Я мобилизовался, за пару дней дописал песню из давно лежавшего черновика о столице, которую я люблю, и которой горжусь, – написал Родион в блоге.

Столица, о тебе мои слова, столица, солнц, реки и знакомых лица. Люблю тебя, Москва, – поет Газманов-младший в композиции.

К слову, тема мобилизации сейчас весьма актуальна, поэтому артист затронул ее очень кстати. Многим людям приходится преодолевать трудности и выражать свой патриотизм.