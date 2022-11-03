Сергей Шнуров исполнил песню про сгоревшую Москву на музыкальном фестивале Parus в Дубае

Скандальная группа "Ленинград" выступила на музыкальном фестивале "Parus", который проходил в Дубае. Артист исполнил свои самые известные хиты, включая нашумевшый трек "Москва".

Видимо, Шнуров не воспринял критику, которая звучала после концерта в московских "Лужниках". Шнур вновь спел о "пожаре в Москве", только в этот раз вдали от российской столицы.

"Москва, по ком звонят твои колокола, почем твои златые купола?", - поет в припеве лидер коллектива.

Напомним, масштабное мероприятие завершится 4 ноября. Выступления российских музыкантов проходили с 1 ноября. Певица Лолита выступила 1 ноября, группа Ленинград - 2 ноября, Artik & Asti выступит 3 ноября, Филипп Киркоров, Любовь Успенская и IN-GRID - 4 ноября.

Место проведения фестиваля - банкетный зал AL FALAK и площадка MARINA GARDEN BURJ AL ARAB.