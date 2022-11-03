Супруга звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова Надежда победила в конкурсе красоты

Жена звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова победила в конкурсе красоты. Надежда завоевала корону на международном проекте Lady World 2022.

В конкурсе приняли участие 22 девушки из 9-ти стран мира. Финал мероприятия состоялся в «Зимнем театре» в Сочи. Надежда победила в номинации Queen World Королева мира 2022.

Теперь корона приехала на Урал!, - сообщил Вячеслав после окончания конкурса красоты.

Создательница данного проекта Елена Шкуратова рассказала, что у жюри не было сомнений, единогласно они решили отдать первенство супруге Мясникова.

Стоит сказать, что юморист поддерживал жену на протяжении всего конкурса. Сразу же после финала «уральский пельмень» поздравил свою любимую красавицу в социальных сетях.