У молодой жены Константина Ивлева Валерии Куденковой обнаружили онкологическое заболевание

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев два года назад развелся с супругой Марией, с которой прожил 23 года. Покинул семью мужчина ради новой возлюбленной. Вскоре прошла свадьба, а весной Валерия Куденкова подарила мужу дочь Нику.

Сейчас жена шефа не просто сидит в декрете, но и занимается своим микроблогом. В соцсети девушка освещает материнские темы, пишет о новостях из жизни, предается воспоминаниям. На днях Валерия поделилась страшным сообщением: она столкнулась с тяжелым диагнозом - онкологией.

«Пять лет назад обнаружили у меня онкологию», — сообщила девушка.

Избранница Ивлева считает, что она заболела из-за разгульного и нездорового образа жизни, который когда-то вела: клубов, развлечений и неверия в Бога.

«Употребляла алкогольные напитки, тусовалась по клубам, по головам шла к своей цели, являлась не самым добрым человеком. Это достаточно весомый период жизни. Наверно, длился он семь лет. Кода вспоминаю себя ту, то не понимаю, как вообще со мной люди дружили и общались. Я прожигала свою молодую жизнь, совершенно не думая о будущем», - вспоминает брюнетка.

Каким именно раком заболела Куденкова и что сегодня происходит с ее здоровьем, она не уточнила.