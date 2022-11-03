В тени Газманова: Агутину не добьется успеха, если не обозначит свою общественно-политическую позицию

На днях ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал рейтинг лучших артистов 2022 года, по мнению россиян. Среди певцов лучшим стал Олег Газманов.

Продюсер Иосиф Пригожин успел удивиться отсутствию в этом списке исполнителя Леонида Агутина. Но другой музыкальный эксперт – Леонид Дзюник – считает, что это закономерно. Дело в том, что Олег Газманов четко и ясно обозначил свою гражданскую позицию касательно происходящих в мире событий, а вот Агутин предпочитает отмалчиваться.