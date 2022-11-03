Врач-косметолог Мирзоева перечислила проблемные зоны на лицах Муцениеце, Решетовой и Хилькевич

Врач-косметолог назвала проблемные зоны на лицах признанных красавиц Агаты Муцениеце, Анастасии Решетовой и Анны Хилькевич. Кто-то из селебрити переборщил с процедурами красоты, а кому-то нужно сходить к специалисту, говорит Зайнаб Мирзоева, руководитель и основатель клиники Sculpturа.

У Агаты, по словам эксперта, заметны первые признаки птоза (то есть опущения) ткани, намечаются брыли. Проблемная зона у актрисы - вокруг глаз, а также довольно тяжёлый овал лица.

Специалист увидела на лице Решетовой гипертонус подбородочной мышцы и мышцы, которая поднимает верхнюю губу. В таком случае применяют ботулотоксин для расслабления активных мышц, что гармонизирует пропорции и добавит лицу эстетики. Также виден немного скошенный кончик носа и чрезмерное количество филлеров в губах.

Косметолог говорит, что у Хилькевич сильно выражены скулы. Анне нужно добавить объёма в височную область, а также вывести из под глаз филлер, придающий отёчность.

Дерматолог упомянула о Юле Волковой, у которой избыток филлеров, макияжа, ботокса и татуажа. Налицо явный переизбыток инъекций и у Карины Кросс.

Вспомнила Зайнаб о Алене Водонаевой, первые признаки возрастных изменений у которой выдает шея.







