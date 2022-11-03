После тяжелой болезни скончалась 41-летняя известная российская исполнительница Злата Божен

26 октября 2022 года умерла 41-летняя певица Злата Божен. Как говорят близкие артистки, в последнее время она серьезно болела, но при этом до последней минуты жизни старалась сохранять оптимизм.

«Дорогие друзья, 3 ноября 2022 года, будет девять дней, как не стало нашей Златы (Елена в крещении). Умерла она ночью 26 октября. Помолитесь, пожалуйста! Она долго болела, врачи не смогли поставить диагноз. Ушла она мученицей. В дальнейшем будем оформлять мемориальную страницу, поэтому все желающие могут принять участие и написать слова в память о ней», — проинформировало близкое окружение Божен.

Между прочим, Злата Божен в свое время общалась со многими звездами российского шоу-бизнеса. Среди ее близких знакомых певец Прохор Шаляпин. Пользователи выражают соболезнования родным исполнительницы, они желают сил и терпения пережить страшное горе утраты.