66-летний Игорь Саруханов страдал алкогольной зависимостью после смерти родителей

Российский и советский певец Игорь Саруханов появился в эфире передачи "Судьба человека с ведущим Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". 66-летний гитарист признался, что в его жизни был очень страшный период. В 1991 году умерли родители композитора с разницей в три месяца.

"Это был большой удар, я начал пить", – сообщил исполнитель.

Отец исполнителя умер после третьего инфаркта.

"Мне сосед позвонил и мы приехали. Через три месяца ушла из жизни мама, она не смогла без него. Я переехал к маме, а однажды ночью услышал, как она разговаривает с фото отца. Говорит: "Дорогой, я скоро приду к тебе". Она говорила мне, что у нее был единственный мужчина, которого любит и не может жить без него", – вспоминает артист.

Саруханов добавил, что именно профессия не позволила ему продолжать пить. Он не смог отменить гастроли, поэтому от алкоголизма Саруханова спасла любовь к музыке.

Перед смертью отца сам Игорь находился на гастролях.

"Мои гастроли остановились, чего практически не бывает в Америке. Есть контракт и некие обязательства. Я решил приехать домой, провел с папой один день, а на следующий день он умер. Тогда я поверил в Бога. Он же остановил гастроли и сделал так, чтобы я приехал в Москву", – заключил артист.