Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера на страницах Телеграма высказался в адрес исполнительницы из Украины Светланы Лободы.

Его крайне возмутило то, как ведет себя украинская певица. Оскар акцентировал внимание, что Светлана разорвала все отношения с Россией на фоне специальной военной операции и других политических событий, происходящих в мире.

«Помните — когда-то в России была такая певица Лабуда Лабода? Так вот, она сейчас рассылает видеоролики с приглашением на концерты (без приглашений наверное мало кто ходит). Причем, на английском и украинском языках», — написал Кучера.

При этом ведущий искренне не понимает, по какой причине Лобода продолжает петь песни на русском языке. По мнению актера, глупость творит странные вещи с людьми.