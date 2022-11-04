Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве

Звезда советских фильмов Александр Миронов после пика популярности не смог справится со свалившимися на него испытаниями. Славу актеру в свое время принесла роль Анатолия в киноленте «Маленькая Вера», режиссером которой выступил Василий Пичул. Картина имела оглушительный успех, она стала лидером проката 1988 года. Количество просмотров драмы составило более 55 миллионов.

Однако после развала Советского Союза некогда востребованный артист оказался «за бортом». В 2013 году ему пришлось покинуть театр. В кино Александра также особо не звали. Последняя роль Миронова была в 2014-м году. Актер жил на скромную пенсию воина-интернационалиста. Постепенно здоровье знаменитости стало стремительно ухудшаться. Одиночество и невостребованность его окончательно сломали.