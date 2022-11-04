Алешкин: Пугачева получила в Израиле денежное пособие на миллион рублей благодаря Галкину

Адвокат Андрей Алешин разъяснил нюансы получения гражданства российской примадонны Аллы Пугачевой и ее детей, двойняшек Гарри и Лизы. Звездное семейство тайно покинуло Россию в конце сентября.

Оказалось, что благодаря Максиму Галкину* супруга и дети артиста смогли получить израильские паспорта. Кроме того, Примадонна претендует на немаленькое денежное пособие.

"Всегда считалось, что Алла Борисовна своему молодому мужу помогала, но в этот раз комик сделал щедрый подарок жене", — сказал юрист в интервью.

Алешкин объяснил, что Пугачева вместе с отпрысками имеет право находиться в Европе до 90 дней без визы. Также она может не отказываться от своего основного гражданства. Первые полгода каждому новому репатрианту в стране выплачвают по 45 тысяч рублей. Получается, что за четырех человек (Народная артистка РФ, Максим Галкин* и их наследники) они получат более одного миллиона рублей, посчитал адвокат.





* Признан иноагентом по решению Минюста РФ