Анастасия Приходько не считает Потапа патриотом: «Он приехал на Украину из-за съемок, вот и все»

Анастасия Приходько резко высказывается не только в адрес россиян, но и в адрес украинских коллег, которые не говорят о своей политической позиции или остались работать в РФ.

35-летняя певица считает врагами всех тех, кто не высказался в поддержку Украины. Недавно исполнительница рассказала, что самое большое ее разочарование —рэпер Потап. После начала СВО артист уехал с супругой Настей Каменских в Испанию. Через некоторое время он вернулся на родину, но Приходько его возвращению не рада. Настя не считает Потапа патриотом, обвиняя в том, что он вернулся в Украину только ради личной выгоды.

«Когда он давал интервью, что в Испании его записали в тероборону в Украине, считаю, что это полной ахинеей. Он приехал сюда только из-за съемок шоу на одном из телеканалов, вот и все», — возмутилась брюнетка.

Между прочим, это далеко не первая попытка скандальной украинской артистки выставить Алексея Потапенко (настоящее имя певца) в негативном свете.